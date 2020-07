Corona-Krise: Zitterpartie im Weinberg

Wegen der virusbedingten Reisebeschränkungen könnte es zu einem Mangel an Erntehelfern kommen.

In weniger als zwei Monaten beginnt an der Mosel die Weinlese. Innerhalb von drei bis vier Wochen müssen dann die reifen Trauben des 2020er-Weinjahrgangs geerntet werden. Um dieses Arbeitspensum in dieser kurzen Zeitspanne zu bewältigen, greifen die meisten Winzer auf Zeitarbeiter zurück, die für die Weinlese aus dem Ausland nach Luxemburg reisen.

Im Normalfall erfolgt die Anfahrt der Herrschtleit problemlos, in Pandemiezeiten könnte sie wegen der zum Teil noch geltenden Reisebeschränkungen bei den Winzerbetrieben zum Problem werden ...