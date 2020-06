Gesundheitsministerin Paulette Lenert schlüsselt die Bestellungen und Lieferungen von chirurgischen Masken während der Corona-Pandemie detailliert auf. Die nationale Reserve bestand zu Beginn nur aus 900.000 Exemplaren.

Lokales 2 Min.

Corona-Krise: Insgesamt 85 Millionen Masken wurden bestellt

Jacques GANSER Gesundheitsministerin Paulette Lenert schlüsselt die Bestellungen und Lieferungen von chirurgischen Masken während der Corona-Pandemie detailliert auf. Die nationale Reserve bestand zu Beginn nur aus 900.000 Exemplaren.

Die nationale Reserve an chirurgischen Masken belief sich Ende Mai auf 26,7 Millionen Einheiten, zu Beginn der Corona-Krise am 15. Februar 2020 belief sich diese Reserve auf gerade einmal 950.000 Exemplare. Diese Zahlen teilt Gesundheitsministerin Paulette Lenert in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage des CSV-Abgeordneten Michel Wolter mit.

Demnach habe die Regierung bereits ab der zweiten Januarhälfte eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um die nationale Reserve zu überprüfen und den künftigen Bedarf festzustellen. Auf Grund dieser Analyse wurden dann laut Lenert potentielle Zulieferer ermittelt. Die erste Maskenbestellung wurde am 7. Februar beim Comptoir Pharmaceutique Luxembourgeois aufgegeben.

Tägliche Bedarfsanalyse

Fortan koordinierte die cellule logistique des Krisenstabes im Gesundheitsministerium die Verteilung der Masken. Ab dem 19. März teilten die vier Krankenhäuser dem Krisenstab ihren täglichen Bedarf, ihren Vorrat sowie ihre eigenen Bestellmengen mit. Damit war es möglich, den täglichen Bedarf der Krankenhäuser einzuschätzen und zusätzlich die nationale Reserve auszubauen. Laut Ministerin wurde das gleiche Verfahren im Bereich der alten- und Pflegeheime angewendet. Zugleich versorgte die cellule logistique auch Labors, die centres de soins avancés, die Gefängnisverwaltung, die Flüchtlingsheime sowie vertraglich anerkannte Sozialeinrichtungen.

CGDIS: 27 Millionen Masken in fünf Tagen an die Gemeinden geliefert Ab dem 25. Mai beginnt die Verteilung der Masken an die Bürger durch die Gemeinden.

Weiter gab es laut Lenert punktuelle Nachfragen von Seiten der Ärzte und Allgemeinärzte, der Apotheker, der Rettungsdienste und der Polizei. Bis zum 13. Mai wurden auf diese Weise insgesamt 46,5 Millionen Masken verteilt, darunter alleine 38,5 Millionen direkt an die Einwohner und an die Grenzgänger.

Zulieferer aus dem In- und Ausland

Was die Bestellungen betrifft, so wurden Ende Januar eine Reihe von nationalen Zuliefern kontaktiert, die erste Bestellung erfolgte Anfang Februar. Die cellule logistique, die ab dem 16. März aktiv wurde, hat dann in der zweiten Märzhälfte mehr als 30 Bestellungen aufgegeben, dies sowohl bei Unternehmen in Luxemburg als auch in Belgien, Deutschland und China. Da der Markt zu dem Zeitpunkt bereits sehr angespannt war, konnten nicht alle Händler die bestellten Mengen liefern, so Lenert. Zugleich beteiligte sich Luxemburg an einer gemeinsamen EU-Ausschreibung.

Die cellule logistique bekam im Laufe des Monats März rund 47 Angebote, entschieden wurde auf Grund des Preises und der lieferbaren Mengen. Insgesamt wurden 85 Millionen Masken bestellt, die Preise variierten dabei zwischen 0,12 und 0,68 Euro pro Stück.

Laut einer vom Gesundheitsministerium angehängten Grafik blieben die nationalen Reserven bis Anfang April sehr niedrig, bevor dann mehrere Großlieferungen die Reserve Ende April auf rund 45 Millionen Masken ansteigen ließen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.