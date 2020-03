Leere Regale in den Supermärkten – aufgrund der Corona-Situation tätigen immer mehr Menschen Hamsterkäufe. Arbeitsminister Dan Kersch ruft zu Gelassenheit auf.

Corona-Krise führt zu Ansturm auf Supermärkte in Luxemburg

(jt/Sch) - Ein momentan häufig zu sehendes Bild: Leere Supermarktregale. Aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen scheinen immer mehr Menschen ihre Vorräte aufzustocken – was auch zu chaotischen Situationen führt.

Laut RTL musste die Polizei am Freitag zeitweise vor Geschäften in Niederkerschen und Mersch eingreifen, um den Kundenansturm und den Verkehr zu regeln.

Gemüse und Toilettenpapier waren bei den Hamsterkäufen im Delhaize-Markt in Hesperingen stark nachgefragt. Foto: Teddy Jaans

Zu Lieferengpässen kommt es aktuell etwa bei Cactus aber nicht. Eine Sprecherin bestätigte, dass seit dem 12. März ein deutlicher größerer Andrang zu verzeichnen sei, der punktuell dazu geführt habe, dass einige Artikel nicht erhältlich gewesen seien. Man verfüge aber über genügend gelagerte Waren in den drei Depots in Windhof, Capellen und Bartringen, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden und plane daher wenn nötig, die Lieferungszahlen zu erhöhen.

Corona-Krise: Alle Infos zum Sonderurlaub für Eltern Ab dem 16. März sind sämtliche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für zwei Wochen geschlossen. Eltern können Sonderurlaub beantragen. Dafür ist keine Arztvisite erforderlich.

Auch bei anderen Supermarktketten kam es kurzzeitig zu leeren Regalen. So etwa im Delhaize-Markt in Hesperingen. Zeitweise hätten die Schlangen vor den Kassen eine Länge von 50 Metern erreicht. Eine Verkäuferin bestätigte, dass sie so etwas zuvor noch nie erlebt habe. Auch im Biogeschäft Naturata in Luxemburg-Stadt standen Kunden am Donnerstagabend lange Zeit Schlange.



Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) rief die Menschen indes zu mehr Gelassenheit und Zusammenhalt auf. "Man soll daran denken, dass man nicht allein auf der Welt ist. Wir schaffen das nur, wenn wir zusammenhalten. Wenn jeder nur nach sich selbst schaut, geht das mit Sicherheit nicht auf."

Die Backwaren waren bei Delhaize schnell ausverkauft. Foto: Teddy Jaans

Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte am Donnerstag angekündigt, dass vor allem älteren und gesundheitlich schwachen Menschen die Möglichkeit gegeben werden soll, via Internet und Telefon Einkäufe zu tätigen. Mit den großen Einkaufszentren laufen dazu Gespräche. Generell wurde Risikogruppen empfohlen, nur im Notfall das Haus zu verlassen und überfüllte Orte wie Supermärkte oder Einkaufszentren zu meiden.