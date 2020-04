Bei dem schönen Wetter konnten einige nicht widerstehen - bei 260 Kontrollen über das Wochenende wurden 180 Verstöße gegen die neuen Corona-Maßnahmen registriert.

Corona-Kontrollen: Polizei registriert 180 Verstöße am Wochenende

(SC) - Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurden bei den verstärkten Polizeikontrollen über das Wochenende insgesamt 180 Verstöße gegen das modifizierte großherzogliche Reglement vom 18.03.2020 registriert, das die weitere Ausbreitung des Corona-Virus verhindern soll.

Am Samstag und Sonntag seien 260 Kontrollen durchgeführt worden - an beiden Tagen wurden demnach jeweils 90 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgesprochen. Das gute Wetter lockte am Wochenende einige Menschen nach draußen, und so hatte die Polizei zusammen mit den jeweils zuständigen Förstern auch verstärkt Plätze im Grünen ins Visier genommen.

Trotz Ausgangsbeschränkungen: Alkoholisierte Fahrer unterwegs In zwei Fällen musste die Polizei am Sonntag alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr ziehen.

Die meisten Verstöße bezogen sich auf Menschen, die sich trotz verschärfter Corona-Maßnahmen mit Personen aus anderen Haushalten getroffen hatten - sei es Zuhause, auf Campingplätzen oder an anderen Treffpunkten.

Auch ein Lokalbetreiber in Bettemburg musste protokolliert werden, nachdem er seine Einrichtung trotz Verbot am Wochenende geöffnet hatte. Die Polizei kündigte an, auch weiterhin konsequent landesweite Kontrollen durchführen zu wollen.





