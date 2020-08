Meist hatten Café-Betreiber sich nicht an die Schließstunde gehalten oder Gäste hatten die Corona-Regeln mißachtet.

Corona-Kontrollen der Polizei: 4 Verstöße festgestellt

Pierre SCHOLTES Meist hatten Café-Betreiber sich nicht an die Schließstunde gehalten oder Gäste hatten die Corona-Regeln mißachtet.

Nach einer weiteren Woche Corona-Kontrollen zieht die Polizei erneut Bilanz. Im Zeitraum zwischen dem 17. und dem 23. August seien, laut einem Schreiben der Ordnungskräfte, täglich rund 20 Kontrollen durchgeführt worden.

Dabei mussten insgesamt vier Verstöße geahndet werden. Nahezu alle Zuwiderhandlungen betrafen dabei Cafés und deren Kunden. Entweder wurde die Schließstunde mißachtet oder Kunden der Lokale hielten sich nicht an die geltenden Corona-Bestimmungen.

So mussten die Beamten etwa am vergangenen Samstag in einer Bar in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt intervenieren, da die sanitären Vorschriften nicht befolgt wurden.

Am gleichen Tag mussten Polizisten in Esch/Alzette einschreiten, da ein Café in Bahnhofsnähe sich nicht an die Sperrstunde gehalten hatte. Zudem verhielt sich dort eine Kundin beim Eintreffen der Polzei zunnehmend aggressiv und aufbrausend. Sie wurde im Passagearrest untergebracht.

