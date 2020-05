Bei der Eisenbahn ist man bestrebt, das Corona-Infektionsrisiko zu minimieren. Maskenpflicht ist ein wesentlicher Bestandteil.

Corona-Hygienemaßnahmen der CFL

Bei der Eisenbahn ist man bestrebt, das Corona-Infektionsrisiko zu minimieren. Maskenpflicht ist ein wesentlicher Bestandteil.

(TJ/C.) - Bei der Eisenbahn macht man sich angesichts der wieder zunehmenden Auslastung Gedanken um den Schutz der Passagiere vor einer Infizierung mit dem Corona-Virus. Weil der gebotene Sicherheitsabstand nicht immer eingehalten werden kann, hat man an die Situation angepasste Verhaltensregeln ausgearbeitet.

Das Tragen einer Schutzmaske ist bei allen Fahrten Pflicht.

ist bei allen Fahrten Pflicht. Reisende sollen sich so weit nur möglich in den Wagen verteilen.

In den Bahnhöfen gilt der Aufruf, aussteigenden Fahrgästen den Vortritt zu lassen und auf genügend Abstand zu achten.

zu lassen und auf genügend Abstand zu achten. In den Warteräumen und auf den Bahnsteigen sollen die Kunden sich verteilen und bestmöglich auf Abstand halten. Auch hier gilt Maskenpflicht.

Die CFL verpflichten sich, Kontaktflächen (Griffe, Türöffnungs- und Haltetasten) in den Bussen und Zügen regelmäßig zu desinfizieren.

Verkaufszentrum am Bahnhof Luxemburg

Ab dem 11. Mai 2020 stehen den Kunden in einer ersten Phase zwei Schalter im Verkaufszentrum am Luxemburger Bahnhof zur Verfügung. Dies sind Schalter mit einer Glasscheibe, die die Kunden sowie die Mitarbeiter der CFL schützt. Das Tragen einer Maske ist auch im Verkaufszentrum am Luxemburger Bahnhof obligatorisch. Die Kunden müssen die Anweisungen beachten und zwischen mehreren Personen einen Abstand von 2 Metern einhalten.

Der Zugang zum Verkaufszentrum wird von einem Sicherheitsbeamten überwacht, um die Anzahl der Personen zu begrenzen. Der Verkehrsfluss am Ein- und Ausgang wird ebenfalls überprüft, um den Kontakt zu minimieren. Die Kunden werden gebeten, die Bahntickets mit Bankkarte zu bezahlen. Der Kauf von nationalen 1. Klasse- und grenzüberschreitenden Transporttickets kann auch über die App CFL mobile erfolgen.

Internationale Tickets können über die App CFL International gekauft werden. Ein Verkaufsautomat ist betriebsbereit und der Zugang wird von einem Sicherheitsbeamten überwacht. Das Terminal wird mindestens einmal pro Stunde gereinigt.



Bei grenzüberschreitenden Fahrten sollen die Reisenden sich vor Fahrtantritt über die geltenden Bestimmungen informieren. Sie können von Land zu Land abweichen.

