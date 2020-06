72.000 Anrufe gingen in zehn Wochen auf der Nummer 8002 8080 ein. Am Freitagabend wird sie abgeschaltet.

Corona-Hotline wird abgestellt

Teddy JAANS

72.000 Anrufe gingen in zehn Wochen bei der speziell für die Corona-Krise freigeschalteten Linie 8002 8080 ein. Am Freitag wird sie abgeschaltet. Wegen der Entspannung in der Covid-19-Krise hat man sich zu diesem Schritt entscheiden können. Die Hotline war am 2. März als zentrale Anlaufstelle geschaltet worden. In den ersten Tagen gingen bis zu 4.000 Anrufe zwischen 7 und 23 Uhr ein.

Ab Montag sind die verschiedenen Ministerien wieder die Ansprechpartner für Fragen aus dem Publikum. Über die Zuständigkeitsbereiche kann man sich auf dem Covid-Portal der Regierung informieren. Dort werden auch offizielle Dokumente, Mitteilungen und Empfehlungen veröffentlicht.

