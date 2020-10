Corona dirigiert Musikvereine

Das allgegenwärtige Corona-Virus beherrscht auch den Alltag der Musikvereine im Lande. Ein Blick auf den Probenneustart in Heinerscheid erzählt vom neuen Miteinander zwischen Notenpult und Nasen-Mund-Schutz.

Noch einmal erheben sich die Klänge der Blechbläser wie ein mächtiger Kanonendonner, flitzen die Finger im Klarinetten- und Saxophonregister im Galopp über die Tonklappen, ehe das gesamte Orchester letztlich in einem majestätischen Schlussakkord zusammenfindet. Für einen Moment ist es mucksmäuschenstill, dann erscheint auf Jean-Julien Servais' Gesicht ein zufriedenes Lächeln.

Dafür, dass seine Musikantenschar vor ihm in den zurückliegenden sechs Monaten kaum mehr gemeinsam geprobt – und mancher zuletzt wohl auch nicht allzu oft zum Instrument gegriffen hat –, lässt sich der Saisonauftakt aus Sicht des Dirigenten doch gar nicht mal so schlecht an ...