Corona-Cluster in zwei weiteren Altenheimen

Nicht nur in Niederkorn sondern auch in Altenheimen in Rodange und Bofferdingen hat es zuletzt Corona-Cluster gegeben.

(SH/dat) - Über 90 positive Corona-Fälle hatte es Anfang März im Altenheim „Um Lauterbann“ in Niederkorn gegeben. Letzten Informationen zufolge hat sich die Situation beruhigt. Den meisten Einwohnern wurde mittlerweile die zweite Impfdosis verabreicht.

Wie Radio 100,7 meldet, hat es in zwei weiteren Altenheimen Cluster gegeben, nämlich in der Seniorenresidenz in Rodange und „Am Park“ in Bofferdingen. Auf Nachfrage hin bestätigte Familienministerin Corinne Cahen am Samstag, zwölf positive Fälle in Rodange. In Bofferdingen sei eine Person, die sich in Palliativpflege befand, nach einer Infizierung mit dem Virus verstorben. Radio 100,7 schreibt von 16 Fällen in Rodange und 20 in Bofferdingen.

Anfang Februar hatte es bereits im Altenheim „Ste. Elisabeth am Park“ in der Hauptstadt mehr als 80 Fälle gegeben – bei 41 Bewohnern und 40 Mitarbeitern. Acht Personen waren verstorben.

Impfkampagne geht weiter

Im Altenheim „Am Park“ seien am Freitag alle Bewohner zum zweiten Mal geimpft worden, mit Ausnahme derjenigen, die positiv getestet wurden. Ihnen soll die zweite Impfdosis zu einem späteren Zeitpunkt verabreicht werden. Diese Prozedur war auch im Altenheim „Um Lauterbann“ verfolgt worden. Jene Personen, die zuletzt positiv getestet worden waren, werden demnach erst Ende dieses Monats ein zweites Mal geimpft.

