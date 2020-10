20 Bewohner des Pflegeheims haben sich infiziert, eine Person ist verstorben.

Corona-Cluster im CIPA "Op der Rhum"

Im Pflegeheim der Servior-Gruppe „Op der Rhum“ haben sich rund 20 Bewohner und zehn Betreuer mit Covid-19 infiziert, eine Person ist bereits zu einem früheren Zeitpunkt an den Folgen der Infektion verstorben. Die Sprecherin der Servior-Gruppe Nathalie Hanck bestätigte die Existenz eines Clusters vergangene Woche in der Pflegestruktur. Betroffen war demnach eine Gruppe von Demenzpatienten. „Vier der betroffenen Infizierten sind mittlerweile wieder genesen, zudem mussten sich einige Pfleger den Regeln entsprechend zuhause isolieren “, erklärt Hanck.

Das Einhalten der Grundregeln zum Schutz vor einer Infektion sei in dieser Patientengruppe ohnehin sehr schwierig umzusetzen. Laut Nathalie Hanck dürfte es sich aber um einen Einzelfall handeln. „Solche Ausbrüche werden in dieser Risikogruppe aber immer möglich sein, weil wir die Menschen ja nicht komplett einsperren wollen“, so Hanck.

Laut der Sprecherin der Servior-Gruppe versuche man, den Bewohnern so weit wie möglich einen normalen Alltag anzubieten. Deshalb bleiben auch Ausgang und Besuch weiterhin möglich. „Wir haben in einer ersten Phase die Besuche nur auf Termin zugelassen“, so Hanck. Die betroffene Gruppe wurde unter Quarantäne gestellt.

