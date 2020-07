In den vergangenen 24 Stunden wurden hierzulande 83 Infektionen festgestellt. Ein Covid-19-Patient ist verstorben.

Corona: 83 Neuinfektionen, ein weiteres Todesopfer

Rosa CLEMENTE

Die Zahl der Neuinfektionen in Luxemburg steigt weiter an: Zwischen Samstag und Sonntag sind laut dem Gesundheitsministerium hierzulande weitere 83 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden - dies bei insgesamt 4522 durchgeführten Tests. Damit steigt die Zahl der bislang offiziell bestätigten Fälle auf 4.925 - davon sind 3.901 Ansässige und 876 Nicht-Ansässige. Der Altersdurchschnitt der Infizierten liegt derzeit bei 44 Jahren.

Wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilt, gibt es nun im Großherzogtum, nach fast anderthalb Monaten, einen weiteren Toten zu verzeichnen. 111 Menschen sind also bislang nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Todesfälle war seit dem 25. Mai unverändert bei 110 geblieben.



Was die aktuell aktiven Corona-Infektionen anbelangt, so wird diese Zahl am Wochenende nicht vom Gesundheitsministerium auf der offiziellen, nationalen Covid-19-Seite aktualisiert - Stand am Freitag lag allerdings 581 aktive Infektionen. Ebenfalls seit Freitag nicht aktualisiert ist die Zahl der hospitalisierten Patienten. Diese lag am Freitag bei 27. Davon lagen drei Patienten auf der Intensivstation.

Insgesamt wurden hierzulande bereits 278.388 Tests durchgeführt. 4.086 Patienten (Stand: Freitag) gelten als geheilt.

