Das Hauptaugenmerk der Beamten richtet sich derzeit auf die Maskenpflicht.

Corona: 140 Polizeikontrollen am Tag

Das Hauptaugenmerk der Beamten richtet sich derzeit auf die Maskenpflicht.

(TJ) - Für die Polizei bedeuten die Sonderregelungen im Zusammenhang mit dem am 18. März ausgerufenen Notstand eine gute Portion zusätzliche Arbeit. So führten die Beamten seit Beginn der Krise nicht weniger als 5.000 Kontrollen durch. Dabei mussten sie 1.600 Zuwiderhandlungen feststellen und Bußgelder verhängen. Die meisten davon sind in Zusammenhang mit den Mobilitätseinschränkungen.

Liveticker: Polizei kontrolliert Maskenpflicht Corona zwingt die Organisatoren zweier Großevents zu Absagen. Alle aktuellen Infos zur Krise im Ticker.

In 60 Fällen ging es um Geschäfte, Lokale oder Baustellen, die nicht geschlossen waren, in einigen Fällen mussten die Polizisten auch Feiern von Personen, die nicht zusammen wohnen, auflösen.

Seit Beginn der Woche achten die Ordnungskräfte, dass die Maskenpflicht eingehalten wird. In einer ersten Phase will man die Menschen sensibilisieren. Aus diesem Grund sind keine Zahlen über Bußgeldbescheide überliefert.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.