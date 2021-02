Mitten in der Hauptstadt war am Donnerstag ein Hund einen Felsen abgestürzt. Er wurde von Rettungskräften geborgen und blieb unversehrt.

Corniche: Hund nach Sturz gerettet

Mitten in der Hauptstadt war am Donnerstag ein Hund einen Felsen abgestürzt. Er wurde von Rettungskräften geborgen und blieb unversehrt.

(SH) - An der Corniche in der Hauptstadt war am Donnerstag ein Hund acht Meter in die Tiefe gefallen. Da der Sturz von Gestrüpp abgebremst wurde, blieb der Hund unverletzt.

Er landete allerdings in unweglichem Terrain und konnte sich nicht selbst aus seiner Lage befreien. Mitglieder der Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux des CGDIS kamen dem Tier zu Hilfe. Sie seilten sich auf Höhe des Hundes ab, sicherten ihn und konnten ihn dann unversehrt zurück zu seinem Herrchen bringen.

