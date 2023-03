Nach etwas mehr als zwei Jahren ist die Umgehungsstraße zwischen dem "Jegen-Kreisel" und der Straße nach Hünsdorf fertig.

Lokales 5 1

Unter der Eisenbahn

Contournement zwischen Lorentzweiler und Hünsdorf eröffnet

David THINNES Nach etwas mehr als zwei Jahren ist die Umgehungsstraße zwischen dem "Jegen-Kreisel" und der Straße nach Hünsdorf fertig.

Die Umgehungsstraße zwischen Lorentzweiler und Hünsdorf ist seit der offiziellen Inbetriebnahme am Donnerstagmorgen befahrbar. Der Contournement mit einer Länge von 675 Metern führt unter der Eisenbahntrasse hindurch und stellt an den Tennisfeldern vorbei in einer geschwungenen Linie den Anschluss an die Straße nach Hünsdorf her.

Damit verschwindet auch die Bahnschranke. Die zuvor viel befahrene Straße über den Bahnübergang endet nun in einer Sackgasse.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Offizielle Eröffnung mit Mobilitätsminister François Bausch. Fotos: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Offizielle Eröffnung mit Mobilitätsminister François Bausch. Fotos: Gerry Huberty Blick aus der Luft auf den Contournement. Fotos: Gerry Huberty Die Bahnschranke in Lorentzweiler verschwindet. Fotos: Gerry Huberty Neben der Autofahrbahn ist auch Platz für einen Rad- und Fußweg. Fotos: Gerry Huberty Über eine Brücke wird die Durchgängigkeit des Fahrradweges PC15 zwischen Lorentzweiler und Prettingen hergestellt. Fotos: Gerry Huberty

Über eine Brücke wird die Durchgängigkeit des Fahrradweges PC15 zwischen Lorentzweiler und Prettingen hergestellt. Unter der Eisenbahn verläuft ein separater Rad- und Fußweg.

Warum Diekirch das Stiefkind der CFL ist Auf der Stichstrecke aus Ettelbrück kommt es zu zahlreichen Zugausfällen. Die Gründe sind vielfältig. Reisende sind unzufrieden.

Eigentlich war die Eröffnung schon für das zweite Trimester 2018 vorgesehen. Der Termin verschob sich immer wieder. Ende 2020 hatten die Arbeiten begonnen.

Mit der Inbetriebnahme des Contournement ist auch die Strecke zwischen Hünsdorf und Prettungen wieder befahrbar.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.