Contournement Hosingen: Auf der Zielgeraden

Die Gemeinde Park Hosingen ist erfreut: Im Februar soll das Finanzierungsgesetz für die lang ersehnte Umgehungsstraße unterschrieben werden.

„Das Finanzierungsgesetz für den Bau der Umgehungsstraße von Hosingen wird Anfang Februar von Ressortminister François Bausch unterschrieben“: Das kündigte Romain Wester, Bürgermeister der Gemeinde Park Hosingen, am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung mit sichtlicher und hörbarer Genugtuung an. Damit habe François Bausch Wort gehalten, habe er den Gemeindeverantwortlichen doch bereits vor zwei Jahren versprochen, jenes wichtige Projekt noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg zu bringen.

Bereits vor 50 Jahren habe es Bemühungen um eine Ortsumfahrung gegeben, somit sehe man nun endlich Licht am Ende eines sehr langen Tunnels, so Wester ...