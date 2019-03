Mit sofortiger Wirkung hat der Zweite Schöffe der Gemeinde Contern, Jim Schmitz (CSV), am Dienstag sein Mandat niedergelegt.

Contern: Jim Schmitz verlässt Schöffenrat

Jim Schmitz bleibt im Gemeinderat. Foto: Anouk Antony

(str) - Mit sofortiger Wirkung hat der Zweite Schöffe der Gemeinde Contern, Jim Schmitz (CSV), am Dienstag sein Mandat niedergelegt. Diese Entscheidung sei aus persönlichen Gründen erfolgt, schreibt seine Partei in einer Pressemitteilung. Schmitz bleibe allerdings Gemeinderatsmitglied. In Absprache mit allen Mitgliedern der CSV-Fraktion wurde entschieden, dass Tom Jungblut den Schöffenposten übernehmen wird.