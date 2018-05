Container brennt in Lagerhalle

Im hauptstädtischen Hamm ist ein Container in einer Lagerhalle in Brand geraten. Mittlerweile konnten das Feuer gelöscht werden.

Im hauptstädtischen Hamm ist ein Container in einer Lagerhalle in Brand geraten. Mittlerweile konnten das Feuer gelöscht werden.

(m.r.) - Freitagnachmittag hat es in Luxemburg-Hamm gebrannt. Ein mit Papier gefüllter Container war in einer Lagerhalle in der Rue Haut in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Feuerwehrkräfte bei den Löscharbeiten Atemschutzgeräte einsetzen.



Mittlerweile ist das Feuer gelöscht, momentan finden allerdings noch Entrauchungsarbeiten statt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die angrenzende Rue Bitbourg war zeitweilig für den Verkehr gesperrt. Vor Ort waren die Einsatzkräfte aus Luxemburg-Stadt, Hesperingen, Junglinster und Sandweiler im Einsatz.