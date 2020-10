Contact Tracing: Wettlauf gegen das Virus

Steigende Infektionszahlen führen das Contact Tracing an die Grenze des Machbaren.

Bei der Frage nach den aktuellen Fallzahlen werden die Gesichter ernst im Büro von Dr. Anne Vergison, Chef de service beim Contact Tracing der Santé. „Über 400 Fälle am Tag sind kritisch“, so die 51-jährige Medizinerin, die seit dem 1. Oktober die Kontaktnachverfolgung leitet. Aktuell liege die Kapazität ihres Teams bei rund 200 neuen Fällen am Tag. „Alles, was darüber hinausgeht, führt zu Verzögerungen, die wiederum zu weiteren Verzögerungen führen“, sagt Vergison.

Kontakt zu Risikokontakten nur noch per E-Mail