"Contact Esch": 25 Konsumvorgänge pro Tag

Innerhalb von sechs Monaten werden in der neuen Fixerstuff in Esch 1600 Aufenthalte im Druckraum gezählt.

Seit einem halben Jahr funktioniert auf Nummer 130 an der Rue de Luxembourg in Esch der zweite Drogenkonsumraum Luxemburgs – der "Contact Esch". In der neuen Einrichtung können Drogenabhängige unter hygienisch einwandfreien Bedingungen und unter Aufsicht von ausgebildetem Personal Drogen konsumieren.



Seit der Eröffnung des neuen Druckraums im vergangenen September werden kontinuierlich steigende Nutzerzahlen verzeichnet ...