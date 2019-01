Concorde-Überfall von 1997: Es kommt zum Urteil

Zwei Jahrzehnte sind seit dem Überfall in der City Concorde, bei dem ein Geldbote erschossen worden war, vergangenen. Am Dienstag fällt das Urteil gegen den bisher einzigen Angeklagten.

Zwei Jahrzehnte sind seit dem Überfall in der City Concorde, bei dem ein Geldbote erschossen worden war, vergangen. Am Dienstag fällt das Urteil gegen den bisher einzigen Angeklagten. Für die Staatsanwaltschaft gilt es als erwiesen, dass der Beschuldigte bei der Tat dabei war.

(SH) - Joël C. ist 64 Jahre alt und – laut eigenen Aussagen – von Beruf Verbrecher. Die Hälfte seines Lebens verbrachte der Franzose im Gefängnis. Nun droht ihm eine weitere Freiheitsstrafe. 25 Jahre forderte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft gegen jenen Mann, der am Überfall in der City Concorde, bei dem am 24. Juni 1997 ein Geldbote erschossen wurde, beteiligt gewesen sein soll – und der sich als bisher einziger Angeklagter in Luxemburg vor Gericht verantworten musste.

Bei dem Überfall wurde der Geldbote in der Eingangshalle des Einkaufszentrums niedergeschlagen ...