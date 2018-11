Für die Staatsanwaltschaft gilt es als erwiesen, dass Joël C. am 24. Juni 1997 am Überfall in der City Concorde, bei dem ein Geldbote erschossen worden war, beteiligt war. Der Mann riskiert 15 Jahre Haft.

Lokales 2 Min.

Concorde-Überfall: 25 Jahre Haft gefordert

Für die Staatsanwaltschaft gilt es als erwiesen, dass Joël C. am 24. Juni 1997 am Überfall in der City Concorde, bei dem ein Geldbote erschossen worden war, beteiligt war. Der Mann riskiert nun eine 25-jährige Freiheitsstrafe.

(SH) - Als die Vertreterin der Staatsanwaltschaft am Freitag eine 25-jährige Freiheitsstrafe gegen Joël C. forderte, rührte sich der einzige Angeklagte in diesem Prozess um den Überfall in der City Concorde, bei dem am 24. Juni 1997 ein Geldbote erschossen worden war, nicht. Der 64-Jährige, der die Hälfte seines Lebens wegen Überfällen im Gefängnis verbrachte, zeigte auch während des restlichen Plädoyers keine Reaktion. Im Anschluss erklärte er lediglich, dass er die Staatsanwaltschaft verstehe. Nach über 20 Jahren müsse man eben einen Schuldigen finden – ihn.

Concorde-Überfall: "Nie Gewalt angewandt" Joël C. stellte sich auch am Donnerstag keinesfalls als Unschuldslamm hin, betonte aber erneut, 1997 nicht am Überfall in der Concorde beteiligt gewesen zu sein.

Die Anklägerin war zuvor hart gegen den Mann vorgegangen. Für sie gilt es nämlich als erwiesen, dass der Beschuldigte an der Tat im Bartringer Einkaufszentrum beteiligt war – als Beifahrer. DNA-Experten zufolge sei es wahrscheinlich, dass Joël C. den Pullover, der am 25. Juni 1997 zusammen mit weiteren Objekten, die auf die Tat in Luxemburg hinweisen, in einem Bach in Belgien gefunden worden war, als Letzter getragen hatte. Fasern dieses Kleidungsstücks waren an der Rücklehne des Beifahrersitzes des Fluchtwagens, der am Tattag gefunden wurde, sichergestellt worden. Diese Spuren deuteten auf einen rezenten Kontakt zwischen Autositz und Pullover hin. Das Kleidungsstück – und damit auch Joël C. – müssten also am Tatort gewesen sein.

Die These würde von Aussagen von zwei ehemaligen Komplizen des Beschuldigten untermauert. Auch gleiche der Modus operandi jenem eines Überfalls im September 1997 in der Dordogne – eine Tat, für die Joël C. in Frankreich verurteilt worden war. Der Vertreterin der Staatsanwaltschaft zufolge habe der Angeklagte entgegen seiner Aussagen denn auch nicht immer auf Anhieb alle Taten gestanden.

Ein Wiederholungstäter

Joël C. sei vor 1997 bereits mehrmals wegen Überfällen verurteilt worden. Für die Tat in Luxemburg – ein Totschlag, der begangen wurde, um einen Diebstahl zu erleichtern – riskiere er eine lebenslange Freiheitsstrafe. Als mildernder Umstand könne man lediglich gelten lassen, dass er während des Überfalls auf den Geldboten hätte schießen können, aber nur einen Warnschuss in den Boden abgegeben habe. Die tödlichen Schüsse sollen den Ermittlungen zufolge bei der Flucht vom Rücksitz des Autos abgefeuert worden sein.

Von einer unangemessenen Frist, was die Strafverfolgung angeht, könne man nicht sprechen, obwohl die Tat lange zurückliegt. 2010 sei von der DNA, die an den Objekten aus dem Bach sichergestellt worden war, auf Joël C. geschlossen worden. Die französischen Behörden hätten den Mann aber erst 2015 an Luxemburg übergeben. Ab diesem Zeitpunkt habe es keinen Stillstand in den Ermittlungen gegeben.



Das Urteil der Kriminalkammer ergeht am 29. Januar.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.