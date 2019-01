Wegen seiner Teilnahme am Überfall auf die City Concorde, bei dem 1997 ein Geldbote ums Leben kam, wurde Joël C. am Dienstag in erster Instanz zu einer 22-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Concorde-Überfall: 22 Jahre Haft

(SH) - 22 Jahre Freiheitsstrafe: So lautete am Dienstag in erster Instanz das Urteil gegen Joël C., den bisher einzigen Angeklagten wegen des Überfalls auf die City Concorde, bei dem am 24. Juni 1997 ein Geldbote erschossen wurde.

Bei dem Überfall wurde der Geldbote in der Eingangshalle des Einkaufszentrums niedergeschlagen. Neben dem Geldkoffer mit umgerechnet rund 51.000 Euro wurde auch seine Dienstwaffe entwendet. Als der Mann wieder bei Bewusstsein war, nahm er die Verfolgung der Räuber auf. Eine fatale Entscheidung, denn während ihrer Flucht gaben die Täter tödliche Schüsse auf den Mann ab. Zeugen erinnerten sich vor Gericht an „Szenen wie aus einem Film“.



Auf die Spur von Joël C. kamen die Ermittler 2010, als die Asservaten mit mittlerweile neuer Technik erneut überprüft wurden - und DNA-Spuren des Franzosen gefunden wurden.

Den Familienangehörigen des Geldboten wurde Schadenersatz in Höhe von insgesamt 62.500 Euro zugesprochen.



Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um gegen das Urteil aus erster Instanz Berufung einzulegen.