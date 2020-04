Wie angekündigt, wird in den kommenden Tagen mit der Prävalenzstudie zum Corona-Virus begonnen.

CON-VINCE-Studie läuft an

Die Akteure der Forschung in Luxemburg haben sich zu einer so genannten Task Force zusammengeschlossen, um ihr Wissen in Sachen Corona-Pandemie zu bündeln.

Hauptprojekt dieser Task Force wird in einer ersten Phase eine Prävalenzstudie sein, die die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung aufzeichnen soll. In der Tat werden Infizierte mit wenigen (oder gar keinen) Krankheitssymptomen meist nicht erfasst, womit man nicht über Zahlenmaterial über die relle Verbreitung des Virus und somit auch über die mögliche Zahl der Menschen, die aufgrund einer Infizierung potenziell immun sind, verfügt.

In den kommenden Tagen läuft die Studie an und es wird begonnen, 1.500 repräsentativ ausgewählte Personen zu testen. Es gilt dabei, drei Gruppen zu ermitteln:

Nicht-Infizierte Infizierte mit leichten oder keinen Symptomen Geheilte

Die Testkandidaten werden von TNS Ilres bestimmt. Wie Professor Rejko Krüger vom Luxembourg Institute of Health (LIH) unterstreicht, verfüge man nicht über zuverlässiges Zahlenmaterial über die Dynamik der Krankheit, weil im Normalfall nur die schweren Covid-19-Fälle getestet und registriert werden. Denau diese Wissen erlaube es aber den Entscheidungsträgern, künftig die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert unterstreicht die Wichtigkeit solchen Zahlenmaterials.

Zu den Testpersonen Die 1500 Testkandidaten sollen die Bevölkerung des Landes möglichst exakt wiederspiegeln, dies sowohl in puncto Alter, wie auch geografisch oder geschlechtsmäßig. Aus diesem Grund werden die ausgewählten Personen vom LIH kontaktiert, Freiwillige sind derzeit nicht gezugelassen.









