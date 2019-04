Computerhacker: Einbruch übers Internet

Regelmäßig werden Fälle bekannt, bei denen riesige Datenmengen geleakt wurden. Oft bieten Internetnutzer den Hackern aber leichtes Spiel.

Phishing ist eine sprachliche Neuprägung, die vom englischen Wort fishing stammt, was so viel wie angeln bedeutet. Bezeichnet wird damit der Versuch, an die persönlichen Daten eines Internet-Nutzers zu gelangen. Den Begriff hört man durchaus häufig, doch nicht immer ist klar, wer denn da „angelt“ und was er damit bezwecken kann.

„Es handelt sich bei Hackern gewöhnlich um Personen, die beruflich mit Informatik zu tun haben und die aus Langeweile handeln“, erklärt Steve Muller, verantwortlich für die Sicherheit von Informationen beim Wirtschaftsministerium ...