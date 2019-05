So voll mit Ex-Schülern waren die Gänge des Lycée Hubert Clément wahrscheinlich noch nie. Über 1700 haben am Samstag am außergewöhnlichen Konveniat im Escher Lyzeum teilgenommen.

Lokales 19

Comeback im Lycée Hubert Clément

So voll mit Ex-Schülern waren die Gänge des Lycée Hubert Clément wahrscheinlich noch nie. Über 1700 haben am Samstag am außergewöhnlichen Konveniat im Escher Lyzeum teilgenommen.

Zurück im Lycée Hubert Clément Über 1700 ehemalige Schüler haben sich für das außergewöhnliche Konveniat am Samstag im Escher Lycée Hubert Clément angemeldet. Ein Interesse das LHCE-Mitarbeiter aber nicht weiter wundert.

(na) - Über 1700 ehemalige Schüler des Lycée Hubert Clément Esch (LHCE) haben am Samstag den Weg in ihr ehemaliges Lyzeum gefunden.

Ein riesiges Konveniat war organisiert worden, um den "Anciens" des LHCE das renovierte Gebäude zu zeigen.



Fast sechs Jahre lang hatte die Baustelle gedauert.

Viele Besucher zeigten sich sichtlich beeindruckt über das Ausmaß der Arbeiten, während andere es einfach genossen, ehemalige Klassenkameraden und Lehrer nach vielen Jahren wieder zu sehen.

19 Über 1700 ehemalige Schüler hatten sich für das Konveniat angemeldet. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Über 1700 ehemalige Schüler hatten sich für das Konveniat angemeldet. Foto: Alain Piron Manch einer suchte seinen Namen auf der Tafel, die zum 100. Jubiläum des Lyzeums errichtet wurde. Foto: Alain Piron Auch eine alte Schulbank hatten die Organisatoren ausgegraben. Foto: Alain Piron Viele hatten sich das Konveniat nicht entgehen lassen. Foto: Alain Piron Ehemalige Schüler verweilten im Hof des LHCE. Foto: Alain Piron Etwa 90 aktuelle Schüler hatten sich freiwillig gemeldet, um eine Hand mit anzupacken. Foto: Alain Piron Auf diesem Schirm wurden Fotos der Renovierung gezeigt. Foto: Alain Piron Manch ein Ex-Schüler testete das neue Material. Foto: Alain Piron Während der offiziellen Reden erwies sich der Festsaal als zu klein. Foto: Alain Piron Das trübte die Stimmung aber nicht weiter. Foto: Alain Piron Auch der Escher Bürgermeister Georges Mischo ist ein "Ancien" des LHCE. Foto: Alain Piron Direktor Jean Theis während seiner Rede. Foto: Alain Piron Geführte Touren wurden angeboten. Foto: Alain Piron Neu ist unter anderem dieser überdachte Weg. Foto: Alain Piron Auch im Biologie-Saal herrschte gute Stimmung. Foto: Alain Piron Viele profitierten von der Gelegenheit um mit alten Bekannten zu lauschen. Foto: Alain Piron Manch ein Schüler traf auf einen ehemaligen Lehrer. Foto: Alain Piron Direktor Jean Theis mit ehemaligen Schülern. Foto: Alain Piron Auch für den Nachwuchs scheint bereits im LHCE gesorgt. Foto: Alain Piron