Bei heißem Sommerwetter ging am Samstag am Echternacher See mit dem "Color Run" der bunteste und verrückteste Lauf über die Bühne.

"Color Run": Je bunter, desto besser

57 Eindrücke des sechsten Color Run am Echternacher See Viktor WITTAL

Wie bereits bei den vorigen Auflagen wurden die Teilnehmer auch bei der sechsten Ausgabe auf der Laufstrecke nach jedem Kilometer in einer sogenannten "Color Zone" mit natürlichem Farbpulver auf Maismehl-Basis beworfen. Dabei galt das Motto "Je mehr Farbe, desto besser".



Denn das Ziel dieser Aktion war für jeden Läufer, die Ziellinie so bunt wie möglich zu überqueren. Und so waren denn auch die meisten weißen T-Shirts, welche die Läufer tragen mussten, kaum wiederzuerkennen.



Nach dem Rennen feierten die Läufer beim "Finisher Festival" zur Musik von DJs bis in den Abend hinein.