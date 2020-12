Am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr starb auf dem Gelände der Firma Goodyear in Colmar-Berg ein Gabelstaplerfahrer.

Colmar-Berg: Tödlicher Arbeitsunfall bei Goodyear

Am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr starb auf dem Gelände der Firma Goodyear in Colmar-Berg ein Gabelstaplerfahrer.

(SC) - Am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr starb auf dem Gelände einer Frima in der Rue Francois Krack in Colmar-Berg ein Gabelstaplerfahrer, nachdem er beim manövrieren seiner Arbeitsmaschine verunfallt war. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, handelt es sich bei der Frima um den Reifenhersteller Goodyear. Für den 38-jährigen Mann aus dem französischen Grenzgebiet kam jede Hilfe zu spät - er erlag seinen schweren Verletzungen noch vor Ort.

Tödlicher Arbeitsunfall in Bridel Gegen 13 Uhr ist ein Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Er erlag seinen Verletzungen.

Der Rettungsdienst und ein Notarzt konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Andere Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit der Klärung der Unfallumstände. Auch die Gewerbeinspektion begab sich an den Unfallort.

Es ist bereits der dritte tödliche Arbeitsunfall seit Ende September. Am 21. September starb ein Arbeiter in Bridel, am 30. Oktober stürzte ein Arbeiter in Bartringen in die Tiefe und starb.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.