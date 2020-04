Die Hausärzte weisen darauf hin, dass sie telefonisch nach wie vor für ihre Patienten zur Verfügung stehen.

CMG: "Hausarzt telefonisch kontaktieren"

Die Hausärzte weisen darauf hin, dass sie telefonisch nach wie vor für ihre Patienten zur Verfügung stehen.

Der Cercle des médecins généralistes macht einen Aufruf, bei gesundheitlichen Problemen zuerst den Hausarzt anzurufen. Eine Liste der Ärzte, die am Wochenende zwischen 9 und 11 Uhr erreichbar sind, kann unter www.cmg.lu eingesehen werden.

„Ist Ihr Hausarzt nicht auf der Liste aufgeführt, ist es dennoch ratsam, ihn per Telefon zu kontaktieren“, so der CMG, verbunden mit dem Hinweis, dass die Hausärztepraxen wochentags für Telekonsultation geöffnet sind. Der CMG weist auch darauf hin, dass sich chronisch Kranke bei Bedarf natürlich an ihren Hausarzt wenden sollen und können. Es gilt eine klare Botschaft des CMG: Konsultieren Sie Ihren Hausarzt per Telefon.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.