Cloche d'Or: Lösung mit Schönheitsfehlern

Seit Montag ist der neue Fußgänger- und Radweg in Cloche d'Or in Betrieb – ein Selbstversuch.

Seit Montag ist der neue Fußgänger- und Radweg in Cloche d'Or in Betrieb – ein Selbstversuch.

Es war eine Frage der Sicherheit: Im neuen Stadtviertel Cloche d'Or gibt es neben einem Einkaufszentrum mit zahlreichen Angestellten auch noch eine Reihe von anderen größeren Arbeitgebern. Was es bislang nicht gab, war eine gute Anbindung an den öffentlichen Transport und Parkplätze. Diese liegen etwas abseits: der Park&Ride-Parkplatz Howald auf 600 Meter Distanz, der Bahnhof Howald in 1.200 Metern Entfernung.

Für die meisten Angestellten von der Distanz her kein Problem, doch ihr Fußweg führt über ungesicherte Pfade und über Leitplanken entlang einer Hauptverkehrsachse ...