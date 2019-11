Eine kalifornische Mauer soll die Gefahr für Fußgänger auf der Hauptstraße zwischen der Autobahnauffahrt vom Gaspericher Kreuz und dem Park&Ride-Parkplatz reduzieren.

Cloche d'Or: Gelbe Mauer für Fußgänger

Viele Fussgänger nutzen tagtäglich die Hauptstraße zwischen der Autobahnauffahrt vom Gaspericher Kreuz und dem Park&Ride-Parkplatz. Eine Mauer soll nun die Gefahr reduzieren.

(jwi) - Es hat sich was getan. 161 Tage nach der Eröffnung des Einkaufszentrums Cloche d'Or wurde eine Übergangslösung für die Fußgänger installiert.

Gelbe Absperrungen sorgen nun auf dem CR 231 zwischen der Autobahnauffahrt vom Gaspericher Kreuz und dem Park&Ride-Parkplatz für mehr Sicherheit. Seit Längerem ist dort eine Fahrbahn in Richtung Hesperingen gesperrt. Den Weg macht sich bereits ein Großteil der Fußgänger zunutze (das LW berichtete).

Gefährlicher Nachhauseweg

Hunderte Mitarbeiter des Einkaufszentrums sowie Angestellte von Firmen vor Ort nehmen tagtäglich eine gefährliche Abkürzung vom Ban de Gasperich zum P&R Luxembourg-Sud in Howald.

Cloche d'Or: Bevor es zu spät ist Erst 2020 entsteht in Cloche d'Or ein Fußgängerweg mit Brücke. Eine schnelle Übergangslösung soll die Gefahr nun bannen.

Ganz gleich, welche Fahrbahnseite sie dabei wählen, ihr Fußweg führt jeweils über eine Autobahnauffahrt sowie über Leitplanken. Das nur wenige Meter von dem fließenden Verkehr entfernt.

„Wir können von Glück reden, dass bislang noch nichts geschehen ist und wir wollen auch nicht, dass es dazu kommt“, erklärte Bürgermeisterin Lydie Polfer vergangene Woche auf Nachfrage dem „Luxemburger Wort“.

Doch erst 2020 entsteht in Cloche d'Or ein fester Fußgängerweg. So wird die Straßenbauverwaltung einen neuen Gehsteig mitsamt Brücke bauen, der vom Kreisverkehr am Cactus Howald über den Park&Ride-Parkplatz zum Ban de Gasperich führt.

Sie verläuft südlich des CR 231, also zur Seite des Centre douanier – bei der neuen, gelben kalifornischen Mauer.