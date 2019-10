Cloche d'Or: Gefahr am Fahrbahnrand

Im Juni wurde das Einkaufszentrum Cloche d'Or eröffnet. Viele Fußgänger warten aber noch immer auf einen sicheren Weg zum P+R-Platz in Howald.

Mehr als viereinhalb Monate sind seit der Eröffnung des neuen Einkaufszentrums an der Cloche d'Or verstrichen. Vergangene Woche wurde es nun offiziell eingeweiht. Doch das Umfeld dieses Großprojekts hinkt der Entwicklung hinterher.

In rund 130 Geschäften, in einem großen Supermarkt, in Restaurants und in der Verwaltung des Shoppingcenters arbeiten mehrere Hundert Menschen. Viele von ihnen kommen mit dem Auto zur Arbeit und stellen dieses am Park&Ride-Parkplatz in Howald ab.



Dorthin gibt es allerdings keinen Fußweg, und so kommt es, dass ein Großteil von ihnen über die viel befahrene Hauptstraße läuft ...