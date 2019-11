In der hauptstädtischen Avenue Charles Darwin hat ein Autofahrer am Mittwochabend eine Fußgängerin angefahren.

Cloche d'Or: Fußgängerin angefahren

In der hauptstädtischen Avenue Charles Darwin hat ein Autofahrer am Mittwochabend eine Fußgängerin angefahren.

(str) - Gegen 19 Uhr ist am Mittwochabend eine Fußgängerin in Cloche d'Or angefahren worden. Die Frau hatte in der Rue Charles Darwin die Fahrbahn überquert und war wenige Meter von den Verkehrsampeln entfernt, von einem Autofahrer erfasst worden, der sich gerade in die Linksabbiegespur zum Boulevard de Kockelscheuer einreihte.



Das Opfer erlitt Kopfverletzungen und wurde, nachdem es von einem Notarztteam erstversorgt worden war, von der hauptstädtischen Berufsfeuerwehr ins Krankenhaus eingeliefert.



Während des Rettungseinsatzes war die Zufahrt zur Rue Charles Darwin kurzzeitig gesperrt. Foto: Anouk Antony