Die Bauarbeiten am Fußgängerübergang sind wieder aufgenommen. Die Fertigstellung ist für Juni geplant.

Lokales 3

Cloche d'Or: Die Fußgängerbrücke steht

Jeff WILTZIUS Nach dem nationalen Baustopp haben die Bauarbeiten am Fußgängerübergang in Cloche d'Or am Montag wieder angefangen.

Konnte der geplante Termin Ende Mai für die Fertigstellung der Fußgängerbrücke in Cloche d'Or wegen der Pandemie und dem damit einhergehenden Baustopp nicht eingehalten werden, so haben die Arbeiten nun wieder begonnen – ein Kran hob am Dienstag die Brücke über die Autobahnauffahrt der A3.

Laut Dany Frank, Sprecherin des Mobilitätsministeriums, könnten die Bauarbeiten an der Brücke sowie am Fußgängerüberweges noch sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen.

Denn neben der neuen Fußgängerüberführung wird ebenfalls ein neuer Fußgängerweg am Kreisverkehr Howald und an den Zubringern zum Park & Ride-Parkplatz entstehen. Dieser verläuft südlich entlang des CR231, also zur Seite des Centre douanier.

3 Die Kosten für die Brücke belaufen sich auf 350.000 Euro. Foto: Lex Kleren

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Kosten für die Brücke belaufen sich auf 350.000 Euro. Foto: Lex Kleren Sechs bis acht Wochen dauern die Arbeiten noch an. Foto: Lex Kleren Foto: Lex Kleren

Der neue, durchgehende und drei Meter breite Weg, welcher vom Supermarkt in Howald zum Gewerbegebiet Cloche d’Or führt, stellt erstmals eine direkte Verbindung für die sanfte Mobilität zwischen dem Stadtviertel Gasperich und der Cité um Schlass in Hesperingen dar.

Cloche d'Or: Bevor es zu spät ist Erst 2020 entsteht in Cloche d'Or ein Fußgängerweg mit Brücke. Eine schnelle Übergangslösung soll die Gefahr nun bannen.

Zusätzlich zur Verbreiterung der Straße soll eine 90 Zentimeter hohe Mauer aus Beton den Radweg vom Straßenverkehr trennen. Auch eine spezifische Beschilderung wird installiert. Bisher führt ein Provisorium mit einer Ampelanlage zu einem abgesichertem Korridor. Dieser wird danach abgebaut.

Die Kosten für die Brücke sowie deren Bau belaufen sich auf 350.000 Euro.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.