(mt) - Während die letzten rötlichen Rauchschwaden des Feuerwerks hoch oben über der Stadt Luxemburg hinweg ziehen, gibt es im Stadtgrund, genauer im "Breedewee", an diesem Vorabend des Nationalfeiertags süße Wolken in Form von Zuckerwatte für die vielen Nachtschwärmer. Chloé, ihr Bruder Gauthier und deren Freunde und Freundinnen haben ihren Stand im "Breedewee" eingerichtet und bieten Zuckerwatte mit Erdbeergeschmack an.



Der Preis? Jeder darf zahlen was er will, vielleicht auch die beste Verkaufsstrategie der geschäftstüchtigen Jugendlichen, von denen einige übrigens heute nach einer langen Nacht zur Schule mussten, da sie in der belgischen Grenzregion eingeschult sind. Momentaufnahme aus der Nacht zum Freitag in unserem kurzen Video.