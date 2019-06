Seit September wird im Lycée Edward Steichen in Clerf schon unterrichtet, nun folgte am Freitag auch die offizielle Einweihung.

Clerfer Lyzeum offiziell eröffnet

John LAMBERTY Seit September wird im Lycée Edward Steichen in Clerf schon unterrichtet, nun folgte am Freitag auch die offizielle Einweihung.

Das Aufnahmeexamen in die Landschaft der Luxemburger Sekundarschulen hatte das Lycée Edward Steichen aus Clerf (LESC) ja eigentlich schon vor seiner Einweihung am Freitagnachmittag geschafft. Seit der Rentrée im vergangenen September läuft vor Ort für mehr als 200 Schüler aus zwölf 7e-Klassen und einer 3e Informatique et communication bereits der ganz normale Unterrichtsalltag.

11 Das obligate Trikolorebändchen durfte zur offiziellen Eröffnung natürlich nicht fehlen. Foto: John Lamberty

um weitere Bilder zu sehen. Das obligate Trikolorebändchen durfte zur offiziellen Eröffnung natürlich nicht fehlen. Foto: John Lamberty Seit September wird im Lycée Edward Steichen in Clerf bereits unterrichtet. Nun ist die Sekundarschule für die man jahrzehntelang gekämpft hatte, auch offiziell eingeweiht. Foto: John Lamberty Direkter Jean Billa zeigte sich stolz auf das Renommee, das das LESC sich bereits in kurzer Zeit in der Region und darüber hinaus erworben hat. Foto: John Lamberty Ein Schülerchor sorgte für die musikalische Umrahmung der Einweihungsfeier. Die Notenblätter - Medienlycée oblige - gab es natürlich übers i-Pad. Foto: John Lamberty Mit Zeichendreieck und i-Pad: Als Schule des 21. Jahrhunderts will das Lycée Edward Steichen analoge und digitale Unterrichtsmittel im Alltag sinnvoll vereinen. Foto: John Lamberty In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und in die herrliche Landschaft der Ardennen eingebettet, zeigt sich das Lycée Edward Steichen auch jenseits seines pädagogischen Konzepts als Sekundarschule der Zukunft. Foto: John Lamberty Der Makerspace, in dem die Jugendlichen innovative und gemeinschaftliche Projekte erproben und umsetzen können ist einer der Vorzeigeräume des LESC. Foto: John Lamberty Blick in die Bibliothek des LESC, in der nicht nur zum Literaturgenuss oder zur Recherche, sondern auch als Rückzugsort und sozialer Treffpunkt dienen soll. Foto: John Lamberty In kurzen Gedichten war es den Schülern selbst vorbehalten, den Charakter und die hehren Ziele ihrer neuen Schule darzustellen. Foto: John Lamberty Neben LESC-Direktor Jean Billa hatten unter den Ehrengästen auch die Minister Claude Meisch und François Bausch sowie der erste Bürger des Landes, Fernand Etgen, Platz genommen. Foto: John Lamberty In der Aula wurde während der Eröffnungsfeier zu jedem Moment der gute Ton getroffen. Foto: John Lamberty

Und dennoch lernt es sich im LESC ein wenig anders als in den übrigen Lyzeen des Landes, wie Direktor Jean Billa zur nachgeholten Eröffnungsfeier nicht ohne Stolz hervorhob. Hatte man auch lange Zeit um den Bau einer Sekundarschule im Kanton Clerf ringen müssen, so ist das Lycée Edward Steichen dafür nun doch eine Schule, die wie kaum eine andere für das 21. Jahrhundert gerüstet scheint, wie Billa im Beisein von Bildungsminister Claude Meisch und dem Minister für öffentliche Bauten, François Bausch, ein ums andere Mal betonte.

Digital und zutiefst menschlich



Dies gelte sowohl mit Blick auf den Gebäudekomplex mit seinen modernen Räumlichkeiten, seiner Technologie oder seiner Energieeffizienz als auch auf das pädagogische Konzept, das die Möglichkeiten und Medien des digitalen Zeitalters sinnvoll in den Unterricht integriere, um so die Kernkompetenzen des 21. Jahrhunderts zu vermitteln – von kritischem Denken über Innovationsgeist bis hin zu Kommunikationsfähigkeit und Team-Work.

Aller digitalen Hilfsmittel zum Trotz stehe letztlich aber auch im LESC stets der Schüler und seine individuelle Förderung und Begleitung an erster Stelle, so Billa. Neben einem kompletten und diversifizierten nationalen Unterrichtsangebot umfasst das LESC als offene Ganztagsschule dabei als einziges Lyzeum im Landes-norden auch ein aggregiertes Europaschulprogramm. In Clerf stehen mit Blick auf die Zukunft eben alle Schultüren offen.