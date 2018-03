Clerf: Lyzeumsbau biegt auf die Zielgerade

Ende Juli sollen alle Arbeiten fertig sein, im August wird auf Hochglanz poliert und pünktlich zur Rentrée beziehen im September dann die ersten Schüler ihre Klassensäle: In Clerf rückt der Zielstrich jeden Tag näher.

Arbeit ist so schön, man könnte einfach stundenlang dabei zusehen – bei einem Rundgang über die Baustelle des neuen Lycée Edward Steichen in Clerf gilt dies besonders, denn mittlerweile kann man den von so vielen, so lange gehegten Traum hier praktisch von Tag zu Tag heranwachsen sehen.

„Bisweilen sind schon gut und gern 100 Arbeiter auf dem Baugelände im Einsatz“, schätzt Patrick Diederich vom Architekturbüro Jonas, das unter der Federführung der Administration der bâtiments publics für den Bau der neuen Sekundarschule verantwortlich zeichnet ...