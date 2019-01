Clerf: Lyzeum auf Betriebstemperatur

Bis zur letzten Minute hatte man im Lycée Edward Steichen in Clerf gearbeitet, um die Schule pünktlich zur Rentrée 2018 öffnen zu können – doch der Blitzstart scheint geglückt.

Mittwochmorgen, das bedeutet Mathe für die 20 Schüler der 7e GS3 am Lycée Edward Steichen in Clerf (LESC). Die Unterrichtseinheit neigt sich bereits dem Ende zu, als Lehrerin Christiane Schaack die Klasse in fünf Gruppen unterteilt, um die Stunde mit einer Runde Quizlet zu beenden. Rasch sind die Bücher beiseite und die i-Pads in die Pultmitte gerückt, um sich in das Lerntool einzuloggen und im Teamwork zu beweisen, wer sich am besten mit den Grundbegriffen der Geometrie auskennt.

„Die Schüler müssen sich untereinander verständigen und trotz des spielerischen Zeitdrucks überlegen, bevor sie handeln, denn bei einer falschen Antwort, fällt das gesamte Team zurück“, erklärt die Lehrerin ...