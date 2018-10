Eine nächtliche Kletteraktion leistete sich am Samstagabend ein Mann in den Rives de Clausen. Das Ganze endete jedoch mit einem Sturz von der Felswand.

Clausen: Mann stürzt von Felswand

(rc) - In der Nacht zum Sonntag stürzte ein Mann nahe der Bars in Rives de Clausen von einer hohen Felswand.



Zeugenberichten zufolge soll es sich dabei um einen circa 30 Jahre alten Mann handeln, der kurz vor 1 Uhr im Vollrausch die Initiative ergriff, eine steile Felsmauer hinaufzuklettern.



Nachdem er oben, in einer schwindelerregenden Höhe angekommen war, soll er dann irgendwann wieder entschieden haben, runterzuklettern. Bei diesem Versuch soll es dann zum Sturz gekommen sein.



Feiernde haben die nächtliche Kletteraktion auf Video aufgenommen.







Zunächst war aber nicht klar, wie es zum Sturz kam und von welcher Höhe der Mann in die Tiefe gefallen war.



Patrick Kohl, Pressesprecher der Polizei, bestätigte dann am Sonntag, dass der Vorfall in der Nacht zum Sonntag in Rives de Clausen stattfand: "Die Person war stark alkoholisiert. Sie konnte jedoch nicht von ganz oben gestürzt sein, da sie dem ärztlichen Bericht zufolge kaum Verletzungen aufwies. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.". Vor Ort waren der Notarzt und ein Krankenwagen.