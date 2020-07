Auf dem Plateau Altmünster in Clausen gab es am Mittwochmorgen einen Zimmerbrand.

Clausen: Dachzimmer in Brand

Auf dem Plateau Altmünster in Clausen gab es am Mittwochmorgen einen Zimmerbrand.

In unmittelbarer Nähe der alten Grundschule auf dem Plateau Altmünster an der Montée de Clausen gab es am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr einen Zimmerbrand im Dachgeschoss eines Privathauses.

Die Montée de Clausen war während der Dauer der Löscharbeiten bis etwa 9.30 Uhr gesperrt. Es gab keine Verletzten, das Feuer konnte von Einsatzkräften aus der Hauptstadt zeitnah gelöscht werden.

