Cité Syrdall in Wecker: Bald entstehen erste Wohnungen

Anne-Aymone SCHMITZ Der Fonds d'assainissement wird in absehbarer Zeit 147 Wohnungen auf dem Terrain in der Cité Syrdall in Wecker errichten lassen.

Die einstige Bauruine des Hotel-Restaurants „A la petite marquise“ in Echternach und die Cité Syrdall in Wecker haben eines gemeinsam: Sie schrieben in der Vergangenheit regelmäßig Schlagzeilen, weil sich mit der Zeit der Zustand der Bauten zusehends verschlechterte. Das einst als Echternacher Schandfleck bezeichnete Gastronomiegebäude am Marktplatz wurde schon abgerissen. In Wecker hingegen liefert die in den 1970er-Jahren geschaffene Siedlung auch jetzt noch ein trostloses Bild. Doch geht es nach den Vorstellungen des im Jahr 1998 gegründeten Fonds d'assainissement de la cité Syrdall, der sich um die neue Bebauung des Geländes kümmert, dann sollen auch die verbleibenden verwahrlosten Wohnungen abgerissen werden, damit auf dem Terrain sozialer Wohnraum geschaffen werden kann ...