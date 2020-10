Cité Syrdall: Geduldsprobe

Erste Sozialwohnungen werden wohl erst ab dem Jahr 2022 auf dem Gelände der Cité Syrdall gebaut werden.

Die in den 1970er-Jahren errichtete Cité Syrdall in Wecker ist in den vergangenen Jahrzehnten landesweit bekannt geworden, weil sich der Zustand der dort angesiedelten 220 Wohnblöcke mangels fachgerechten Unterhalts zusehends verschlechtert hat. Und deswegen schrieben sie eben in regelmäßigen Abständen Schlagzeilen in den Medien.

Doch geht es nach den Vorstellungen des 1998 geschaffenen Fonds d'assainissement de la cité Syrdall, dann soll sich bald auf dem Gelände etwas ändern ...