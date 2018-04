Wegen Bettwanzen war die Cinémathèque seit dem 20. März geschlossen. Am Freitag öffnet die Einrichtung wieder. Die Wanzen wurden beseitigt.

Cinémathèque öffnet ihre Türen wieder

Nadine Schartz Wegen Bettwanzen war die Cinémathèque seit dem 20. März geschlossen. Am Freitag öffnet die Einrichtung wieder. Die Wanzen wurden beseitigt.

Am 20. März wurden in einigen Teilen der Cinémathèque – insbesondere in den vorderen Sitzreihen – Bettwanzen entdeckt. Die Einrichtung wurde daraufhin bis auf weiteres geschlossen.

Im Anschluss daran wurde der komplette Raum einer fachgerechten sanitären Behandlung unterzogen, um sämtliche Wanzen zu beseitigen. Mit einem in diesem Bereich spezialisierten Spürhund wurde schließlich kontrolliert, ob diese Behandlung erfolgreich war.



Am Freitag öffnet die Cinémathèque nun ihre Türen wieder für Besucher. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet, die erste Vorstellung findet um 18.30 Uhr statt. Das komplette Programm ist online abrufbar:www.cinematheque.lu