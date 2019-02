Mehr als zwei Monate mussten Kinogänger wegen Bettwanzen auf den Besuch der Cinémathèque in Luxemburg-Stadt verzichten. Ab kommendem Montag werden wieder Filme über die Leinwand an der Place du Théâtre flimmern.

Cinémathèque: Film ab!

Sandra SCHMIT

Filmliebhaber dürfen sich freuen, denn die hauptstädtische Cinémathèque wird bald wieder geöffnet sein: Ab dem 11. Februar. Der erste Film wird kommenden Montag um 18.30 Uhr laufen - das teilte die Stadt Luxemburg am Donnerstag mit. Das Kino an der Place du Théâtre war im vergangenem Jahr am 30. November wegen des Verdachts auf Bettwanzen geschlossen worde, dieser wurde später auch bestätigt.



Nach Angaben der Stadt Luxemburg sind nun alle Räume desinfiziert. Eine spezialisierte Firma aus der Schweiz war mit der Reinigung beauftragt worden. Um die vollständige Beseitigung der Parasiten zu gewährleisten, wurde die gesamte Cinémathèque saniert. Künftig werden regelmäßig Kontrollen mit Spürhunden durchgeführt.



Bereits im März 2018 hatte der Kinosaal erstmals wegen Bettwanzen schließen müssen. Nach einer Reinigung war das Programm einen Monat später wieder aufgenommen worden.

Am Wiedereröffnungsabend wird ab 18.30 Uhr der Film Taxi Driver gezeigt, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Um 20.30 Uhr wird dann das Melodrama Charulata gezeigt. Mehr Informationen zum Programm auf der Webseite des Kinos.