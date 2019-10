Als Luxemburgs meistgesuchter Verbrecher festgenommen wurde, war er mit Freunden in Spanien, um dort in einer Luxus-Diskothek seinen Geburtstag zu feiern.

Cihan Guzel bei eigener Geburtstagsfeier festgenommen

(str) - Der Alkohol floss in Strömen, doch dann kam die Polizei und drehte den Hahn zu. Als Luxemburgs meistgesuchter Verbrecher, der G4S-Räuber Cihan Guzel, am frühen Sonntagmorgen in Marbella festgenommen wurde, feierte er gerade seinen 35. Geburtstag.



Wie die spanische Tageszeitung "El País" berichtet, war der Hinweis, dass sich Guzel an der Costa del Sol aufhalten könnte, am Samstag von luxemburgischen und belgischen Zielfahndern an die spanische Polizei gegangen. Diese erklärten die Angelegenheit sofort zur obersten Priorität.



Cihan Guzel wurde von der Luxemburger Justiz mit europäischem Haftbefehl gesucht, nachdem er wegen seiner Beteiligung an einem äußerst brutalen und spektakulären Raubüberfall auf die G4S-Zentrale in Gasperich zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Vor Haftantritt tauchte er unter.

Die luxemburgische Abteilung der europäischen Zielfahndungseinheit Enfast setzte ihn daraufhin auf die Liste Europe's most wanted fugitives.



3 Guzel werden auf der Polizeiwache in Marbella Fingerabdrücke abgenommen. Screenshot: Policia Nacional / Twitter

Guzel werden auf der Polizeiwache in Marbella Fingerabdrücke abgenommen. Screenshot: Policia Nacional / Twitter

Die Überprüfungen der Kriminalpolizei aus Marbella ergaben, dass Guzel tatsächlich mit mehreren Freunden aus Belgien nach Spanien gereist war, um dort in einer Luxusdiskothek in einem der nobelsten Orte an der Costa del Sol, in Puerto Banus, zu feiern.



"Die Überraschung war nicht das Geburtstagsgeschenk"



"Guzel konnte nicht wissen, dass seine größte Überraschung nicht sein Geburtstagsgeschenk sein würde", schreibt "El País". Gegen 2.30 Uhr habe sich die Polizei unter die Gäste gemischt, dann habe plötzlich der Alkohol aufgehört zu fließen, die Musik sei ausgeschaltet worden und Guzel in Handschellen abtransportiert.



🚩🎥 DETENIDO, en menos de 24 h, el #fugitivo más buscado de Luxemburgo. Gracias a la cooperación policial internacional se ha podido dar con su paradero en #Marbella. El prófugo era además uno de los más buscados por Europol tras participar en un espectacular intento de atraco. pic.twitter.com/6TBTvvPFA0 — Policía Nacional (@policia) October 29, 2019

Die Policia Nacional veröffentlichte im Anschluss ein Video auf Twitter auf dem Cihan Guzel durch die Polizeiwache geführt wird und ihm Fingerabdrücke entnommen werden.



Seinen 35. Geburtstag, der eigentlich erst an diesem Freitag ist, wird Cihan Guzel nun wohl etwas spartanischer feiern - hinter schwedischen Gardinen.