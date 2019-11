Er galt als Luxemburgs meistgesuchter Verbrecher: Nun ist der in Spanien gefasste G4S-Räuber in das Gefängnis Schrassig überführt worden.

Cihan Guzel an Luxemburg ausgeliefert

(jt) - Der verurteilte Straftäter Cihan Guzel ist am Mittwoch von Spanien nach Luxemburg ausgeliefert worden, wie die Justiz in einem Communiqué mitteilt. Guzel war am 27. Oktober in Marbella im Süden Spaniens festgenommen worden.

Der 35-jährige Belgier war in Luxemburg wegen eines äußerst brutalen und spektakulären Raubüberfalls auf die G4S-Zentrale in Gasperich zu 22 Jahren Haft verurteilt worden. Guzel setzte sich allerdings Ende Januar 2018 ab, um der Gefängnisstrafe zu entgehen.

Dank der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen luxemburgischen, belgischen und spanischen Behörden konnte der flüchtige Straftäter vor einigen Wochen an der spanischen Costa del Sol gefasst werden. Der Schwerverbrecher hatte mit Freunden in einer Luxus-Diskothek in Marbella gerade seinen 35. Geburtstag begossen, als spanische Polizisten am frühen Morgen in die Party platzten und Guzel in Handschellen abführten. Am Mittwoch hat der G4s-Räuber nun mit fast zweijähriger Verspätung eine Zelle im Gefängnis Schrassig bezogen.