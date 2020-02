Nachdem es immer wieder neue Enthüllungen rund um angebliche Missstände beim Centre d'initiative et de gestion regional Syrdall gab, tritt die Gemeinde Contern zum 1. September aus.

CIGR Syrdall: Gemeinde Contern tritt aus

Die Gemeinde Contern ist ab dem 1. September kein Teil mehr des CIGR (Centre d'initiative et de gestion regional) Syrdall. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend. "Das nötige Vertrauen ist nicht mehr vorhanden", erklärte Bürgermeisterin Marion Zovilé-Braquet (CSV).



Seit dem 9. Oktober vergangenen Jahres, als der Schöffenrat der Gemeinde Contern Klage gegen unbekannt sowie einen Mitarbeiter der Beschäftigungsinitiative eingereicht hatte, gab es immer wieder neue Enthüllungen rund um angebliche finanzielle Missstände in der finanziellen und personellen Verwaltung. Im Kreuzfeuer der Kritik steht insbesondere der langjährige Coordinateur général.

Die Hauptaufgaben des CIGR Syrdall - dem die Gemeinden Contern, Junglinster, Niederanven, Sandweiler und Schüttringen angehören - bestehen darin, Arbeitslosen dabei zu helfen, eine Stelle auf dem regulären Arbeitsmarkt zu finden und die Lebensqualität der Einwohner der fünf Mitgliedsgemeinden zu verbessern.