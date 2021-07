Hundertjähriges Hochwasser und historische Höchststände. Das Umweltministerium zieht nach den Ereignissen der vergangenen Woche eine Bilanz.

Chronik eines Hochwassers

"Ein Winterhochwasser im Sommer"

An zehn der 41 Messstationen wurde vergangene Woche ein hundertjähriges Hochwasser (HQ100) gemessen, an 15 wurden die historischen Höchststände überschritten. „Das ist schon extrem“, sagte Umweltministerin Carole Dieschbourg am Montag. Am Montag zog sie gemeinsam mit Wasserwirtschaftsamt eine erste Bilanz des Hochwassers der vergangenen Woche.

Die Leiterin des Service Hydrologie Christine Bastian ging nochmals im Detail auf die Ereignisse der vergangenen Woche ein. Die meteorologische Situation sei sehr speziell gewesen. Über Mitteleuropa habe eine „quasi-stationäre“ Wetterlage gelegen. Lang anhaltende und heftige Regenfälle seien die Folge gewesen. Zwölf Stunden lang habe es ununterbrochen und mit hoher Intensität geregnet.

Dabei seien neue Maxima überschritten worden. Die Wetterstation von Meteolux in Findel habe zwischen Mittwoch und Donnerstag 79,4 Liter pro Quadratmeter verzeichnet, die ASTA-Station in Godbringen 105,7 Liter pro Quadratmeter. Zudem seien die Böden bereits sehr gesättigt gewesen. Sie hätten das Wasser kaum aufnehmen können, da es bereits in den vergangenen Tage viel geregnet hatte.

Erste Anzeichen am Montag

Erste Anzeichen für sehr starke Regenfälle habe es bereits am vergangenen Montag gegeben, erklärte Christine Bastian. Allerdings habe es eine sehr starke Diskrepanz zwischen den einzelnen Modellen gegeben. Am Dienstag habe man dann allerdings entschieden auf Nummer sicher zu gehen. Denn im Sommer fänden entlang der Flüsse ganz andere Aktivitäten als im Winter statt. So gebe es entlang der Wasserläufe Baustellen, aber auch die Campingplätze seien gut besucht. Demnach sei die Phase de vigilance um 14 Uhr ausgelöst worden und eine Hochwassermeldung für Campingplätze und Baustellen herausgegangen.

Am Mittwoch seien die Wasserstände stark angestiegen. Die höchste Warnstufe, die Phase d'alerte, wurde um 17 Uhr überschritten. Daraufhin wurde auch der Plan intervention d'urgence aktiviert. Noch in der Nacht sei denn auch eine Krisenzelle zusammengekommen. Die Wasserstände hätten erst am Donnerstag ihren Höchststand erreicht und die Phase d'alerte hätte aber noch bis Freitag bestanden.

Christine Bastian sprach von einem „Winterhochwasser im Sommer“. Erst sei es zu wilden Oberflächenabfluss gekommen. „Durch den vielen Regen und die nassen Böden ist der Regen zuerst einmal die Hänge heruntergelaufen.“ Als all das Wasser in die Gewässer erreicht habe, seien diese rasant angeschwollen. Die Cote d'alerte sei deutlich und für mehr als 30 Stunden überschritten worden. Das ganze Land sei betroffen gewesen. Nur an der Mosel habe sich die Situation weniger schlimm dargestellt, auch wenn es zu lokalen Überschwemmungen gekommen wäre.

Die aktuelle Situation Der wegen der heftigen Unwetter einberufene Krisenstab wurde am Montag wieder aufgelöst. Laut dem Innenministerium ist die Situation entspannt, obwohl die Aufräum- und Reinigungsarbeiten in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen werden. Derzeit sind landesweit noch 250 Haushalte ohne Strom. Elektriker seien vor Ort, um die Stromversorgung so schnell wie möglich zu reparieren. Zum Zustand der Straßen sei anzumerken, dass mehrere Abschnitte derzeit für den Verkehr gesperrt bleiben. Das volle Ausmaß der Schäden werde in den kommenden Tagen von den lokalen und nationalen Behörden festgestellt, heißt es aus dem Ministerium. Umweltministerin Carole Dieschbourg betonte am Montag, dass es noch in drei Gemeinden, Lintgen, Beaufort und Bissen kein Trinkwasser gebe. Auch die Situation der Kläranlage in Echternach bleibe noch kritisch.

Hochwasserkarten validieren

„Wir hatten die traurige Gelegenheit, hundertjährige Hochwasser auf den Hochwassergefahrenkarten zu validieren“, so Christine Bastian. Die Modellrechnungen, die erst 2019 überarbeitet worden seien, hätten stellenweise mit Drohnenaufnahmen verglichen werden können. So hätten Aufnahmen von Steinsel mit Vorhersagen übereinander gestimmt.

„Ich lege jedem ans Herz, sich die Karten anzuschauen“, betonte Christine Bastian. Sie seien auf Geoportail aufrufbar und stehen für 17 Gewässer zur Verfügung. So könne man die eigene Situation zu Hause besser einschätzen und sich auf solche Situationen vorbereiten. Dies mache das Risikomanagement bedeutend einfacher.

Unter inondations.lu können die Bürger sich denn auch in einem Verteiler registrieren, um über neue Hochwassermeldungen automatisch per E-Mail gewarnt zu werden. Die Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes war in der vergangenen Woche viel gefragt. Sie wurde rund 892.000 Mal von 70.000 Personen aufgerufen.

Kritik, dass die Bürger nicht frühzeitig oder ausreichend über das Hochwasser gewarnt wurden, wollte Christine Bastian nicht gelten lassen. Die Meldephase habe bereits am Dienstag begonnen und die entsprechenden Berichte seien an die Presse weitergeleitet worden. „Ich denke, dass wir unser Möglichste getan haben, um so viele Menschen wie möglich zu informieren“, so Christine Bastian.

In Vianden war entlang der Our eine Mauer zusammengebrochen. Die Reparaturarbeiten werden wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Foto: Sophie Hermes

Hochwasser und Klimawandel

Die Ministerin Carole Dieschbourg sprach von einem außergewöhnlichen Ereignis, gleichzeitig habe man allerdings auf eine gute Datenbasis zurückgreifen. Dies habe geholfen die Risiken besser im Griff zu behalten. Der neue Hochwasserrisikomanagementsplan, der sich derzeit in der Konsultationsphase befindet, umfasse mehr als 200 Maßnahmen, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen.

Unterstützung gefragt Das Wasserwirtschaftsamt bittet die Bürger aber auch um Unterstützungen. Um das Hochwasserereignis auszuwerten und die Vorhersagesysteme zu verbessern, können Drohnenaufnahmen an zones.inondables@eau.etat.lu gesendet werden. Schäden entlang der Wasserläufe können indes unter degats.inondations@eau.etat.lu gemeldet werden. Kürzlich wurde auch der Entwurf des zweiten Hochwasserrisikomanagementsplans und die Starkregenstrategie als Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel vorgestellt. Ziele seien die Vermeidung neuer und die Reduktion von bestehenden Risiken. Noch bis zum 24. September können Bürger Vorschläge und Einwände einschicken. Die Dokumente sind online einsehbar.

„Hochwasser birgt immer Gefahren und Risiken. Man bekommt nicht alles reduziert, aber man kann Menschen in Sicherheit bringen und ein Management umsetzen, mit dem man neue Risiken vermeidet und durch das man aus der Vergangenheit lernen kann“, so die Ministerin.

Das Hochwasserereignis sei innerhalb des Kontextes des Klimawandels anzusiedeln. „Auf der einen Seite gibt es lange Trockenperioden, das hatten wir in den vergangenen Jahren, andererseits gibt es mehr Extremereignisse“, betont Carole Dieschbourg. So habe es 2016 und 2018 bereits Starkregenereignisse. Nun habe es sich eben ein Winterhochwasser im Sommer ereignet. „Diese Ereignisse häufen sich.“ Solche Regenmassen habe es vorher noch nicht gegeben.

Umso wichtiger sei es sich dem Klimawandel anzupassen. Seit 2018 habe Luxemburg eine Anpassungsstrategie. So sollen Gefahren des Wassers, sowohl durch Trockenperioden als auch durch Starkregenereignissen, entgegengewirkt werden sollen. Im Zusammenhang mit der Versiegelung der Böden durch Bauprojekte, betonte Carole Dieschbourg, dass es bei der Planung solcher Projekte wichtig sei, auf Nachhaltigkeit zu setzen, um solche Versiegelungen zu reduzieren.





