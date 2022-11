Gemeinderat Christophe Origer wechselt die Partei. Sein Entschluss sei auf seine persönliche und politische Entwicklung zurückzuführen.

Austritt aus der CSV

Christophe Origer wechselt von CSV zu déi gréng Eechternoach

Gemeinderat Christophe Origer wechselt die Partei. Sein Entschluss sei auf seine persönliche und politische Entwicklung zurückzuführen.

(lm) - Der Gemeinderat Christophe Origer hat am Mittwoch seinen Austritt aus der CSV bekanntgegeben und einen Antrag auf Mitgliedschaft bei „déi gréng“ gestellt. Dieser wurde vom Echternacher Vorstand der Partei einstimmig angenommen, wie „déi gréng Eechternoach“ am Mittwochabend in einer Pressemitteilung informieren.



Hauptbeweggrund für den Wechsel sei seine „persönliche und politische Entwicklung“ der vergangenen 15 Jahre, wie Origer erklärt. Im Alter von 14 Jahren habe er beschlossen, sich politisch zu engagieren und wurde Mitglied der CSV. 15 Jahre später wolle er sein Engagement mit einer neuen Partei fortsetzen. „Die größte Übereinstimmung mit meinen persönlichen und politischen Überzeugungen habe ich bei der Partei 'déi gréng' gefunden“, heißt es weiter in der Mitteilung. Sein Mandat im Gemeinderat übt er bis zur Kommunalwahl im Juni 2023 weiter aus.

Vera Spautz und Luc Theisen treten aus Escher Gemeinderat aus Die ehemalige LSAP-Bürgermeisterin und der CSV-Politiker ziehen sich aus dem Gemeinderat der Minettmetropole zurück.

Mit diesem Schritt hat die CSV-LSAP-Koalition seine Mehrheit im Gemeinderat verloren. Vonseiten der Grünen heißt es, man wolle keinen Stillstand, sondern Stabilität in der Gemeinde. Daher würden in den kommenden Tagen Gespräche mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien geführt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.