Die Gesundheitsministerin hat im "RTL"-Interview mehrere Neuigkeiten zu viel diskutierten Themen ihres Aufgabenbereichs verraten.

Lenert bei RTL

CHL übernimmt IRM, Maternité Ettelbrück öffnet am 1. Juni

Gesundheitsministerin Paulette Lenert hat laut „RTL“-Angaben am Freitag bestätigt, dass das CHL den IRM aus dem Centre Médical Potaschberg bekommen wird, welches gegen entgegen dem Gesetz in einem Diagnostikzentrum außerhalb einer Klinik betrieben wurde. Beide Akteure hätten am Freitag eine Vereinbarung unterschieben, so Lenert.

Neben dem CHL wäre nur noch das Centre Hospitalier du Nord in Ettelbrück in Frage gekommen. Um weitere IRM-Plätze zur Verfügung zu stellen, müsse das Gesetz geändert werden. Dazu sei in der kommenden Woche im Regierungsrat etwas geplant, wonach auch IRMs außerhalb von Kliniken betrieben werden dürften.



Darüberhinaus verriet Lenert, dass die vorübergehend geschlossene Maternité in Ettelbrück am 1. Juni wieder öffnen werde. In Zusammenarbeit mit dem CHL sei ein System entwickelt worden, mit welchem Experten im Notfall auch aus der Hauptstadt via Video zugeschaltet werden können.

