Chillen am Stausee in Zeiten von Corona

Foto: Pierre Matgé

Chillen am Obersauer-Stausee könnte in diesem Sommer auch bei vielen Einheimischen ganz oben auf der Urlaubswunschliste stehen. Vor Ort wird man dabei wohl ein ums andere Mal an die Einhaltung der Corona-Regeln appellieren müssen.